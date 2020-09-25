На Конюшенной площади к 25 декабря откроют каток

Здесь гостям покажут спектакль "Золушка".

Ближе к середине зимы в Петербурге зальют каток на Конюшенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

Посетители смогут насладиться не только катанием на коньках, но и представлением, которое организует детский ледовый театр. С 25 декабря по 16 января дважды в день на территории катка будут ставить спектакль-сказку "Золушка".

В связи с ковидными ограничениями на территории катка введут правила. Так, на лед смогут выйти не более 1 человека на один квадратный метр.

К Новому году в Петербурге идет активная подготовка. Например, в городе 1 декабря состоится открытие пространства Никольские ряды. Тем временем в Смольном уже рассказали, как пройдет Рождественская ярмарка.

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