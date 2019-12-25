В Смольном рассказали, как пройдет Рождественская ярмарка

В ярмарке планируют принять участие 15 регионов страны.

Во вторник, 23 ноября, на заседании правительства идет речь о новогодних украшениях и мероприятиях. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик рассказал, как пройдет Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка.

Всего предоставят 90 торговых мест: 44 места – для общественного питания, 16 – для продовольственных товаров и 30 – для непродовольственных товаров. В ярмарке примут участие более 15 регионов: Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Подмосковье, Архангельск, Новгород, Псков, Ленобласть, Карелия и другие. В торговых павильонах представят игрушки, украшения, гирлянды, продукцию народного промысла, сладости, мед, сыры, деликатесы из мяса и рыбы, сувениры.

Аренда торгового павильона составит 3 400 рублей в день; для точек общественного питания торговый павильон обойдется в 5 650 рублей за сутки, а торговое место для организации общественного питания, предоставляемых транспортным средства, специализированным для организации питания – 3 800 рублей.

Заявки на предоставление торгового места будут принимать до 5 декабря.

Помимо этого, ярмарку продолжат в двух новых локациях: на Певческом мосту и Конюшенной площади. На мосту проведут благотворительную акцию от "Теремка" – огромный блинный пирог станет ярким и вкусным украшением праздника. А на Конюшенной площади откроют ледовый каток с 25 декабря.

На радость детям впервые на ярмарке будет работать двухъярусная карусель и каток на Кленовой улице. Также для гостей подготовят фотозону "Воздушный шар" (на входе с Невского проспекта на Малую Садовую улицу), фотозону "Торт" (в Ново-Манежном сквере) и фотозону "Часы" на Манежной площади.

Отдельное внимание на ярмарке уделят мерам безопасности: всем участникам необходимо иметь QR-код, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Также запрещено проведение развлекательных мероприятий в разных локациях на территории ярмарки.

Главное фото: Piter.tv

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ