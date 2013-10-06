В Петербурге 1 декабря состоится открытие пространства Никольские ряды

Открытие пространства Никольские ряды запланировано на 1 декабря. Вход на территорию бесплатный для всех желающих. Об этом сообщили администраторы поп-ап проекта.
Во дворе установят шестиметровую ель. На территории организуют атмосферную европейскую ярмарку, а также украсят двор праздничными декорациями. Гостям предложат погреться у костров с чашечкой ароматного кофе или глинтвейна.
Посетители смогут покататься на Никольской горке. Теперь она работает в любую погоду и оснащена надувными ватрушками, которые выдаются на площадке. Кроме того, дети получат возможность прокатиться на венецианской карусели. Посетителям удастся найти сувениры и подарки на любой вкус и цвет. В Никольских рядах открывается продажа авторских аксессуаров, украшений ручной работы, детских книг и елочных игрушек. Также гостей ждут праздничные вкусности и многое другое.
Ранее мы сообщили, что рестораторы Петербурга поддержали отсрочку введения QR-кодов.
Фото: "ВКонтакте" / Никольские ряды
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