В Петербурге 1 декабря состоится открытие пространства Никольские ряды

На территории организуют атмосферную европейскую ярмарку, а также украсят двор праздничными декорациями.

Открытие пространства Никольские ряды запланировано на 1 декабря. Вход на территорию бесплатный для всех желающих. Об этом сообщили администраторы поп-ап проекта.

Во дворе установят шестиметровую ель. На территории организуют атмосферную европейскую ярмарку, а также украсят двор праздничными декорациями. Гостям предложат погреться у костров с чашечкой ароматного кофе или глинтвейна.

Посетители смогут покататься на Никольской горке. Теперь она работает в любую погоду и оснащена надувными ватрушками, которые выдаются на площадке. Кроме того, дети получат возможность прокатиться на венецианской карусели. Посетителям удастся найти сувениры и подарки на любой вкус и цвет. В Никольских рядах открывается продажа авторских аксессуаров, украшений ручной работы, детских книг и елочных игрушек. Также гостей ждут праздничные вкусности и многое другое.

Ранее мы сообщили, что рестораторы Петербурга поддержали отсрочку введения QR-кодов.

Фото: "ВКонтакте" / Никольские ряды