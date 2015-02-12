Рестораторы Петербурга поддержали отсрочку введения QR-кодов

Теперь QR-кода планируют ввести с 27 декабря. Предприниматели надеются, что власти ещё раз сдвинут эту дату.

Исполнительный директор объединения "Рестоград" Александр Ружинский выразил мнение коллег о текущей ситуации с введением QR-кодов. Рестораторы поддержали решение правительства о переносе срока введения данного требования.

Изначально власти Петербурга намеревались обязать владельцев кафе и ресторанов с 1 декабря обслуживать только тех посетителей, которые могут предъявить QR-код. Рестораторы выступили против данного требования, аргументируя это тем, что сфере общественного питания крайне важно пережить новогодние праздники без обязательных QR-кодов. Тогда губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое сдвигает эту дату на 27 декабря.

"Рестоград" предлагал перенести эту дату на февраль 2022 года. По нашим расчетам, к этому моменту будет привито около 80% жителей Петербурга, а значит, можно будет говорить о сформировавшемся коллективном иммунитете. Кстати, в Смольном с нашими расчетами согласны. Александр Ружинский, исполнительный директор объединения "Рестоград"

Теперь предприниматели надеются, что власти ещё раз сдвинут эту дату. По словам Ружинского, это покажет взаимодействие администрации с работодателями по вопросам вакцинации сотрудников.

Ранее мы сообщили, что кинотеатры требуют отменить QR-коды.

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