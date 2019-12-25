"В таком режиме выжить невозможно". Петербургские кинотеатры требуют отменить QR-коды

Piter.TV пообщался с представителями кинопрокатной сферы и узнал о том, как на них сказались жесткие ограничительные меры.

Петербургские кинотеатры обратились к губернатору с требованием отмены QR-кодов. Компании считают несправедливым, что для них продолжают действовать жесткие ограничения, тогда как на заведения общественного питания и розничную торговлю они начнут распространяться только с 27 декабря. Документ есть в распоряжении Piter.TV.

Обращение накануне подписали 11 сетей кинотеатров. Директор по маркетингу "Мираж Синема" Ирина Корнева рассказала Piter.TV, что информация об отстрочке введения QR-кодов для посетителей кафе и торговых центров появилась в СМИ на днях. После этого члены Ассоциации Владельцев Кинотеатров начали готовить обращение. В случае, если бы информация подтвердилась, документ направили бы губернатору. В итоге так и получилось.

И в чем принципиальное отличие по безопасности от COVID-19 на территориях кинотеатров, ритейла, общепита? С учетом того, что кинотеатры соблюдают повышенные меры безопасности, к примеру, выделяя специального сотрудника для контроля температуры посетителей на входе в кинотеатр. говорится в официальном обращении.

Кинотеатры требуют отменить QR-коды и ввести "оправданный и равноправный" подход к ограничениям, которые распространяются на все сферы досугового бизнеса. Компании с пониманием отнесли к поэтапному введению QR-кодов, однако оказалось, что для некоторых сфер есть послабления.

Как рассказал Piter.TV региональный представитель Ассоциации Владельцев Кинобизнеса в Петербурге Виктор Рудман, ранее обращение не направляли, так как масштабные ограничительные меры собирались ввести везде, возможно, даже в транспорте.

Поскольку это было заявлено именно как меры борьбы с новой масштабной волной заболеваемости, то мы понимали, что все в одной лодке. Если это меры против короновируса, то логично, что они должны быть введены везде, где возможны контакты людей друг с другом. Но, введя QR-коды для прохода в кинотеатры и поставив нас практически на грань выживания, введение такой же системы для других отраслей решили отложить. Виктор Рудман.

Представитель Ассоциации задается вопросом, каким образом нам тогда удастся побороть пандемию, если в каких-то отраслях ограничительные меры можно отложить.

Введение QR-кодов снизило количество зрителей на 80%. По словам Ирины Корневой, особенно тяжело было после нерабочей недели. Дело в том, что изначально QR-коды в кинотеатрах должны были ввести с 15 ноября, однако затем власти решили сделать это с 8 ноября. Информацию о том, что теперь сертификат будут требовать на входе неделей раньше, узнали не все посетители. Жители рассчитывали, что без QR-кода смогут посмотреть кино еще 7 дней после локдауна, однако выяснилось, что меру уже ввели. Это приводило к конфликтным ситуациям. Посетители критиковали сети кинотеатров, однако они лишь выполняли требования законодательства.

Помимо QR-кодов кинотеатры продолжают соблюдать и другие требования: 100% вакцинация сотрудников, масочный режим, шахматная рассадка и заполняемость зала не более 50%. Кроме того, в 23:00 кинотеатры уже должны быть закрыты. Собеседница Piter.TV отметила, что это сократило количество посетителей, которые раньше могли успеть на вечерний сеанс. Теперь фильмы, которые идут несколько часов, запускают в 20:00. Несмотря на ограничения, по словам Корневой, "Мираж Синема" полностью сохранил свой штат, никого не увольняли. Финансовой поддержки, как в 2020 году, кинотеатры уже не получают.

Виктор Рудман отметил, что в таком режиме, как сейчас, кинотеатрам выжить невозможно.

Мы готовы провести круглый стол с представители кинотеатрального бизнеса, правительства Санкт-Петербурга, прессы. Мы хотим совместно, в продуктивном режиме диалога, обсудить сложившуюся ситуацию и принять общее решение. региональный представитель Ассоциации Владельцев Кинобизнеса.

Специалист отметил, что положительный опыт есть у Москвы и Нижнего Новгорода. В столице, например, власти отменили проход по QR-кодам после локдауна, при этом заболеваемость коронавирусом снижается.

Фото: Piter.TV