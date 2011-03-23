Шопен под небом. Фортепианно-джазовый концерт

Если бы Шопен был жив - мы не сомневаемся – он сыграл бы этот концерт сам, ведь в этот вечер его музыка прозвучит под открытым небом!
В этот вечер вас ждет, возможно, самый необычный концерт в вашей жизни: лиричная и бурная музыка Шопена, классные музыканты, смелые музыкальные решения и, конечно, прекрасное питерское небо...
Зрителей ждет не только классические прочтение музыки Шопена, но и джазовые интерпретации от лучших музыкантов города!
Особенно рекомендуем этот концерт от Amadeus Concerts для необычных свиданий - ведь мы постарались сделать все, чтобы вы погрузились в Мир музыкального романтизма, завораживающий своей безграничной красотой.
Готовы к эксперименту? Мы ждем вас на летней площадке Никольские!
Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1,5 часа с антрактом.
Подробнее о концерте на сайте http://amadeusconcerts.ru/
Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts
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