Шопен под небом. Фортепианно-джазовый концерт

Фортепианно-джазовый концерт "Шопен под небом" состоится 7 июля в Никольских рядах. Начало - 19:00. Возраст - 0+

Если бы Шопен был жив - мы не сомневаемся – он сыграл бы этот концерт сам, ведь в этот вечер его музыка прозвучит под открытым небом!

В этот вечер вас ждет, возможно, самый необычный концерт в вашей жизни: лиричная и бурная музыка Шопена, классные музыканты, смелые музыкальные решения и, конечно, прекрасное питерское небо...

Зрителей ждет не только классические прочтение музыки Шопена, но и джазовые интерпретации от лучших музыкантов города!

Особенно рекомендуем этот концерт от Amadeus Concerts для необычных свиданий - ведь мы постарались сделать все, чтобы вы погрузились в Мир музыкального романтизма, завораживающий своей безграничной красотой.

Готовы к эксперименту? Мы ждем вас на летней площадке Никольские!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1,5 часа с антрактом.

Подробнее о концерте на сайте http://amadeusconcerts.ru/

Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts