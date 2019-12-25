Фестиваль "Триумф джаза" с размахом прошел в Петербурге

В Северной столице состоялся гала-концерт юбилейного XXVI фестиваля "Триумф джаза". На сцене БКЗ "Октябрьский"

Петербург в очередной раз погрузился в атмосферу джазового праздника. В городе на Неве прошел гала-концерт XXVI международного фестиваля "Триумф джаза". Мероприятие приняла сцена БКЗ "Октябрьский". Подробности события сообщили в пресс-службе Смольного.

В этот вечер для публики играл Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Компанию прославленному коллективу составили Московский государственный симфонический оркестр дирижера Ивана Рудина, народная артистка России Лариса Долина и певица Fantine. Украшением программы стало выступление квартета известного австралийского джазмена Джеймса Моррисона. Губернатор Александр Беглов назвал событие доброй весенней традицией, которая радует горожан уже более четверти века. Он подчеркнул, что Петербург искренне любит джаз, а в воздухе города витает дух свободного творчества.

Программа концерта была насыщена шедеврами. Слушатели оценили композиции из альбома "Образы. Мусоргский и Бородин" в исполнении оркестра Бутмана. Также прозвучали фрагменты оперы "Кармен" Жоржа Бизе и знаменитый "Вокализ" Сергея Рахманинова. Помимо Северной столицы, фестивальные концерты приняли Москва и Тула. Напомним, "Триумф джаза" основан Игорем Бутманом в 2001 году и за два с половиной десятилетия познакомил российскую аудиторию с множеством мировых звезд.

Фото: пресс-служба Смольного