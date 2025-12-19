Петербург утвердил более двухсот мероприятий в рамках Года единства народов России

На Петербургском экономическом форуме откроется специальный павильон «Душа России».

Власти Санкт-Петербурга сформировали обширную программу мероприятий, приуроченных к объявленному в стране Году единства народов России, сделав акцент на культурных и молодежных проектах. Об этом в своем вечернем обращении сообщил губернатор города Александр Беглов.

Петербург готовит собственную программу к Году единства народов России, объявленному в стране. Программа включает в себя более 200 различных мероприятий, ориентированных на сохранение культурной самобытности и народных традиций.

Одним из центральных событий станет Петербургский международный экономический форум. На ПМЭФ появится специальный павильон "Душа России", где представят региональные бренды креэтивных индустрий. Основной целевой аудиторией многих мероприятий станет молодежь. Власти позиционируют данную работу как часть защиты духовно-нравственных ценностей и исторической памяти.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петростат опубликовал данные о состоянии науки в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV