В этом году фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.3", посвящённый Дню города Петербурга, пройдёт уже в пятый раз. Режиссёром грандиозного шоу станет народный артист России Аскольд Запашный. Как и прежде, мероприятие состоится на "Газпром Арене" и соберёт тысячи молодых зрителей. Об этом сообщает агентство по связям с общественностью PR LOOK Agency.

На сцене фестиваля выступят яркие представители современной музыкальной сцены, среди которых Мартин — исполнитель и продюсер, вошедший в список Forbes "30 до 30", певица Mona, рэп-исполнитель Bushido Zho и другие молодые звёзды поп- и хип-хоп-музыки. Имена хедлайнера и ведущих пока держатся в секрете, однако организаторы обещают, что кастинг участников никого не оставит равнодушным.

Фото: PR LOOK Agency (Настасья Цветкова)

Для "Петровских Ассамблей 3.2.3" на стадионе будет возведена масштабная сцена с фигурными конструкциями и мультимедийными башнями. Танцевальную атмосферу создадут сотни артистов из городских танцевальных коллективов, а концерт будет сопровождаться впечатляющими световыми и пиротехническими эффектами.

Фото: PR LOOK Agency (Настасья Цветкова)

Фестиваль, ставший уже традиционным событием Дня города, ежегодно собирает до 50 тысяч зрителей. По сложившейся традиции билеты на трибуны будут продаваться по символической цене — 323 рубля, в честь 323-летия Санкт-Петербурга. Кроме того, несколько тысяч билетов распространят бесплатно через молодёжные организации и студенческие советы.

Фото: PR LOOK Agency (Настасья Цветкова)

Помимо музыки и танцев, в рамках фестиваля будут подниматься важные для молодёжи темы: выбор жизненного пути, любовь к родному городу, история и культура Петербурга. В 2026 году особое внимание будет уделено темам единства народов России и петербургской культуры, а также юбилеям выдающихся деятелей — Прокофьева, Шостаковича, Лихачёва.

Зрителей начнут пускать на стадион с 17:30, а основная часть шоу стартует в 19:00 с выступления музыкантов и диджеев.

Комитет по развитию туризма Петербурга: Фестиваль ледоколов может не состояться в 2026 году.

Видео: PR LOOK Agency