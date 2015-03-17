В Таврическом саду пройдет Международный джазовый фестиваль

Более 170 концертов дадут свыше 600 артистов из России и зарубежных стран.

В Петербурге в третий раз пройдет Международный джазовый фестиваль. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на организацию мероприятия в Таврическом саду. Кроме того, среди площадок будут Юсуповский сад, площадь Искусств, парк "Озеро Долгое" и Нижний парк в Петергофе.

Состоится фестиваль с 20 по 26 июля под руководством музыканта Игоря Бутмана. Более 170 концертов дадут свыше 600 артистов из России и зарубежных стран.

Впервые мероприятие провели в 2024 году: оно сразу утвердилось в качестве крупнейшего музыкального события летнего города на Неве. Ежегодно число посетителей только растет.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Императорский букет" в Павловске посвятят 250-летию свадьбы Павла I и Марии Федоровны.

Фото: Piter.TV