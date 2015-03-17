В Таврическом саду пройдет Международный джазовый фестиваль

В Петербурге в третий раз пройдет Международный джазовый фестиваль. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на организацию мероприятия в Таврическом саду. Кроме того, среди площадок будут Юсуповский сад, площадь Искусств, парк "Озеро Долгое" и Нижний парк в Петергофе.
Состоится фестиваль с 20 по 26 июля под руководством музыканта Игоря Бутмана. Более 170 концертов дадут свыше 600 артистов из России и зарубежных стран.
Впервые мероприятие провели в 2024 году: оно сразу утвердилось в качестве крупнейшего музыкального события летнего города на Неве. Ежегодно число посетителей только растет.
Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Императорский букет" в Павловске посвятят 250-летию свадьбы Павла I и Марии Федоровны.
Фото: Piter.TV
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