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В Таврическом саду пройдет Международный джазовый фестиваль
Сегодня, 16:40
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В Таврическом саду пройдет Международный джазовый фестиваль

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Более 170 концертов дадут свыше 600 артистов из России и зарубежных стран.

В Петербурге в третий раз пройдет Международный джазовый фестиваль. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на организацию мероприятия в Таврическом саду. Кроме того, среди площадок будут Юсуповский сад, площадь Искусств, парк "Озеро Долгое" и Нижний парк в Петергофе. 

Состоится фестиваль с 20 по 26 июля под руководством музыканта Игоря Бутмана. Более 170 концертов дадут свыше 600 артистов из России и зарубежных стран. 

Впервые мероприятие провели в 2024 году: оно сразу утвердилось в качестве крупнейшего музыкального события летнего города на Неве. Ежегодно число посетителей только растет. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Императорский букет" в Павловске посвятят 250-летию свадьбы Павла I и Марии Федоровны. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, джаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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