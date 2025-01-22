В Петербурге или Москве могут открыть первый в РФ джазовый вуз

Работа над проектом ведется очень серьезно: пока возможности открытия рассматриваются в обоих городах.

Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил РИА Новости, что первый в России специализированный джазовый вуз может появиться либо в Москве, либо в Петербурге.

По его словам, стране необходима профильная эстрадно-джазовая школа, аналогичная колледжу Беркли в Бостоне. Он подчеркнул, что такое учебное заведение необходимо для подготовки как новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов. При этом музыкант отметил, что работа над проектом ведется очень серьезно: пока возможности открытия рассматриваются в обоих городах.

Бутман добавил, что создание подобного вуза является сложным процессом, требующим значительных инвестиций на покупку здания, оборудования и музыкальных инструментов. В настоящее время идет активная проработка проекта, подготовка методических пособий, а также формирование конструктивных обоснований необходимости такого учреждения, определение его структуры и специфики преподавания.

Ранее мы сообщили о том, что стратегию развития российского театра до 2035 года представят на форуме в Петербурге.

Фото: Magnific (v.ivash)