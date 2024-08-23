В "Никольских рядах" 27 июля можно обменяться ненужными вещами

В программе фестиваля: обмен игрушками, детскими и взрослыми вещами, предметами интерьера, посудой, растениями и книгами.

В "Никольских рядах" 27 июля можно будет меняться всем! Четвертый год подряд под открытым небом пройдет фестиваль обмена Шеринг День. Организатор мероприятия – благотворительный проект "Спасибо!", который ищет новых хозяев для ненужных вещей.

В программе фестиваля: обмен игрушками, детскими и взрослыми вещами, предметами интерьера, посудой, растениями и книгами. Можно принести ненужные вещи и обмениваться ими по схеме "один к одному". Главное требование – все вещи должны быть в хорошем состоянии!

За спортивные активности в этом году отвечает команда Фитмост, которая проведет несколько бесплатных тренировок, а также организует массаж. Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек "Крышечки доброТЫ" привезет конструктор и будет экологично рыбачить с малышами, а экологическое движение "Раздельный Сбор" организует эко-тир и музей вторсырья.

Обмен будет происходить на безвозмездной основе, но также у всех посетителей будет возможность поддержать донатом на любую сумму проект "Раздельный сбор".

Фестиваль стартует в 12:00 и закончится в 19:00. Вход свободный.

Фото: ВКонтакте/ Благотворительные магазины "Спасибо!"