ЦСКА и "Зенит" завершили обмен Дивеева на Лусиано

Сообщается, что российский защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2029 года.

Футбольные клубы ЦСКА и "Зенит" завершили обмен защитника Игоря Дивеева на форварда Лусиано Гонду. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 26-летний россиянин подписал контракт с "Зенитом" до лета 2029 года. В соглашении предусмотрена опция продления еще на один сезон. В ЦСКА из стана сине-бело-голубых перейдет 24-летний аргентинец. Его контракт рассчитан до лета 2030 года.

Напомним, Игорь Дивеев играет в ЦСКА с 2019 года. В составе армейского клуба защитник стал двукратным обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.Лусиано перешел в "Зенит" в августе 2024 года. Нападающий провел в составе сине-бело-голубых 22 матча во всех турнирах этого сезона и забил два гола.

Фото: pfc-cska.com