"Зенит" хочет подписать защитника "Лацио" Тавареша

Футбольный клуб "Зенит" хочет подписать защитника "Лацио" и сборной Португалии по футболу Нуну Тавареша. Об этом сообщает журналист Мустафа Караташ в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые направили предложение итальянскому клубу по трансферу 25-летнего игрока. В его услугах также заинтересован "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. "Лацио" хочет получить высокую сумму за трансфер Тавареша. При этом отмечается, что сам футболист настроен на переход в турецкий "Бешикташ".

Нуну Тавареш играет в "Лацио" с лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Фото: calciomercato.com