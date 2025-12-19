"Зенит" может заработать €12 млн на переходе Юри Алберто в "Лацио"

Сине-бело-голубым принадлежат 50% прав на игрока.

Футбольный клуб "Зенит" может заработать 12 млн евро на переходе бывшего нападающего Юри Алберто в "Лацио". Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, 24-летний игрок "Коринтианса" может продолжить карьеру в Италии. Если его трансфер в "Лацио" за 24 млн евро состоится, то "Зенит" получит половину от этой суммы. Клубу принадлежат 50% прав на Алберто. В связи с этим "Коринтианс" тоже получит 12 млн евро от общей суммы сделки.

Напомни, Юри Алберто играл в "Зените" в 2024 году. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России. Бразилец провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)