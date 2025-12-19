ПАОК хочет подписать защитника "Зенита" Дркушича

Футболист играет за сине-бело-голубых с 2024 года.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Ваня Дркушич может продолжить карьеру в Греции. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 26-летним словенцем интересуется ПАОК. Клубы продолжают переговоры на тему трансферной стоимости. Сам Дркушич настроен на переход в ПАОК. Ожидается, что в новом клубе защитник будет зарабатывать 1 млн евро в год.

Напомним, Ваня Дркушич играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)