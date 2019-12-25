Аналитик объяснил, какие доллары не получится обменять

По словам эксперта, обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным.

Аналитик Антон Рогачевский объяснил, какие доллары не получится обменять. Об этом он рассказал агентству "Прайм"

По словам эксперта, обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным. Он уточнил, что на сегодняшний день сложнее всего обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Отдельно Рогачевский вспомнил про 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска, которые пользовались популярностью у мошенников.

Также аналитик заявил, что такие деньги сложнее всего обменять в ряде туристических стран: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Он предупредил, что со временем избавляться от старых долларов будет сложнее и лучше инвестировать в валюту своей страны.

