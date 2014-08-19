Большинство россиян выбирают хранить накопления в рублях

В исследовании приняли участие жители 240 городов с населением свыше 10 тысяч человек.

Большинство граждан России выбирают хранить накопления в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ходинга "Ромир".

В исследовании приняли участие жители 240 городов с населением свыше 10 тысяч человек. По его данным, 48% россиян предпочитают хранить накопления в отечественной валюте. При этом 45% опрошенных заявили об отсутствии сбережений. Малая часть россиян хранит сбережения в долларах (0,3%). В опросе также отметились те, кто хранит в смешанных валютах; рубли и доллары (2%), рубли и евро (2%), доллары и евро (0,1%).

Ранее мы сообщали, что средний размер пенсии в РФ составил почти 23,5 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com