Концерт "Jazz под небом" состоится 22 июня на летней площадке "Амфитеатр под небом". Начало: 19:00. Возраст - 0+

"Jazz под небом" - мероприятие, одновременно бескомпромиссное по музыке, теплое и весёлое по атмосфере, изобилующее интересными активностями для гостей, эффектно дополняющих музыку.

В программе вечера: почти 2 часа хитов в исполнении джаз-бэнда Юлии Худяковой - обладательницы одного из лучших белых голосов на российской джазовой сцене, мастер-класс по степу от Евгения Лагранского, бесплатные шаржи от талантливых Петербургских художников, классное пространство амфитеатра "Под Небом" и само Небо! Петербуржцы и гости города, если вы любите хорошую музыку и необычные мероприятия - вам сюда!

Продолжительность вечеринки - 2 часа

На случай непогоды для гостей предусмотрены зонты-трости рассчитанные для каждого гостя и пледы

Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts