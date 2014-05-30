Вместо бесплатного катка на Елагином острове установят платный

На его обустройство и украшение уйдёт почти 80 миллионов рублей.

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове отказался от устройства бесплатного катка в этом году. Вместо него там появится платный каток с искусственным льдом. На его обустройство и украшение уйдёт почти 80 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Общая площадь ледового поля составит почти 4 тысячи м2. В качестве декора будет установлена искусственная 14-метровая ёлка. Её украсят игрушечными шишками, коньками, варежками и другими символами праздника.

Предполагается, что рядом с катком с 11 декабря по 9 января, а также с 11 января по 30 января будет работать ярмарка.

Сколько будет стоить вход на платный каток и когда он начнёт работу, пока не известно. Цены на билеты должны сообщить позднее. Как рассказали "Бумаге" в пресс-службе ЦПКиО, бесплатный каток в этом году заливать не будут.

Ранее в Смольном рассказали, как пройдет Рождественская ярмарка.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове