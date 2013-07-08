В Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали 408 человек

В настоящее время в больницах находятся 6 054 человека/

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализированы 408 человек, а выписаны 384 человека.

В настоящее время в больницах находятся 6 054 человека (свободно 38% инфекционных коек): 586 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 309 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 181 человек, в "Заре" – 498 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 86 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 25 446 человек.

В Петербурге также увеличивается суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 2 166 человек (накануне – 2 075 человек), выздоровели – 2 658 человек и 60 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV