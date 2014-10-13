  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург по-прежнему находится на первом месте по заболеваемости COVID-19 в стране
Сегодня, 12:57
71
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербург по-прежнему находится на первом месте по заболеваемости COVID-19 в стране

0 0

За сутки ковидом заболели 2 166 человек.

Петербург все еще лидирует по суточному числу заболевших коронавирусом среди городов России. Более того, число заболевших увеличилось. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 166 человек (накануне – 2 075 человек), выздоровели – 2 658 человек и 60 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 835 447 человек, победили вирус 777 534 человека и 27 519 человек скончался из-за коронавируса. 

Однако Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии