Петербург по-прежнему находится на первом месте по заболеваемости COVID-19 в стране

За сутки ковидом заболели 2 166 человек.

Петербург все еще лидирует по суточному числу заболевших коронавирусом среди городов России. Более того, число заболевших увеличилось. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 166 человек (накануне – 2 075 человек), выздоровели – 2 658 человек и 60 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 835 447 человек, победили вирус 777 534 человека и 27 519 человек скончался из-за коронавируса.

Однако Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Фото: Piter.TV