В пространстве "Новая Голландия" открылась праздничная ярмарка

Базар разместился сразу в двух локациях. Его можно найти во дворе "Бутылки" и перед входом в "Кузню".

Сегодня, 18 декабря, в "Новой Голландии" открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в группе площадки в социальной сети "ВКонтакте".

Праздничная ярмарка находится в двух локациях — во дворе "Бутылки" и перед входом в "Кузню". Базар должен работать до конца новогодних каникул.

В этом году участников Новогоднего базара так много, что они не помещаются во двор "Бутылки"! 16 киосков займут свои обычные места, а ещё 6 мы установим у главного входа в здание "Кузни". Вход на Базар бесплатный, но количество посетителей во дворе "Бутылки" может быть ограничено по правилам безопасности — просим вас с понимаем к этому отнестись. Группа "Новой Голландии", ВКонтакте

В честь открытия 18 и 19 декабря на праздничном базаре выступят джазовые музыканты Olympic Brass. Они исполнят известные аундтреки к советским и зарубежным фильмам. Вход свободный.

С 18 по 30 декабря ярмарка будет работать с 12:00–21:00. В последний день 2021 года, 31 декабря, вход открыт до 19:00. 1 января посетителей принимают с 12:00 до 22:00 часов. А с 2 по 9 января с 11:00 до 22:00.

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Фото: ВКонтакте / Новая Голландия / Александра Козлова