Юго-Западный корпус Новой Голландии намерены приспособить под ресторан и выставочный зал

Сооружение общей площадью примерно 12 тыс. кв.м. имеет статус склада.

Здание Юго-Западного корпуса ансамбля Новая Голландия на берегу реки Мойки планируется переоборудовать под ресторан с выставочным залом, информирует "Деловой Петербург".

КГИОП опубликовал отчёт об историко-культурной экспертизе предложенного проекта реконструкции. Речь идёт о корпусе № 17, относящемся к объекту "Склады лесные (три) с аркой", являющемуся частью архитектурного комплекса Новой Голландии. Сооружение общей площадью примерно 12 тыс. кв.м. имеет статус склада.

Согласно проекту, в ходе реставрации предусмотрены восстановление исторического венчающего карниза, воссоздание крыши согласно историческим чертежам, реставрация деревянных лестниц и перекрытий, открытие ранее закрытых проемов, замена заполнений оконных и дверных проемов, а также установка современных инженерных коммуникаций.

Кроме того, документация предусматривает размещение в здании ресторана с соответствующими санитарными удобствами для сотрудников и гостей, оборудованного выставочного пространства и необходимых служебных помещений.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция двух корпусов Апраксина двора планируется в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV