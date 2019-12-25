Реконструкция двух корпусов Апраксина двора планируется в центре Петербурга

Кроме того, проектом предусмотрено углубление подвального помещения с последующим приспособлением его под торговые площади.

Согласно заключению историко-культурной экспертизы, опубликованному на официальном сайте КГИОП, планируется проведение реставрационных мероприятий в корпусах 37 и 38 дома №28-30, расположенных на территории знаменитого Апраксина двора, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Основные пункты проекта предусматривают реконструкцию фасадов зданий, внутреннее пространство двора между сооружениями, восстановление оригинальных витражных окон на боковых стенах и реставрацию наружной галереи.

Кроме того, проектом предусмотрено углубление подвального помещения с последующим приспособлением его под торговые площади. Для комфортного перемещения посетителей в центральной части прохода, соединяющего подвальный этаж с первым, планируется установка эскалаторов и лестничных пролетов. Каждый этаж комплекса предназначен для размещения торговых зон.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга