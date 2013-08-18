На острове Новая Голландия открылась выставка-антология медиахудожника Тони Оурслера

Вход на мероприятие бесплатный.

Сегодня, 18 декабря, в галерее цифрового искусства "Цифергауз" открыли выставку "Гипноз и прочие состояния". Ее автором стал медиахудожник Тони Оурслер.

В проекте создатель отобразил свои размышления об образах гипноза в искусстве и поп-культуре. Инсталляции раскрывают тему связи человека с визуальными технологиями, помогают зрителям пережить состояния транса и сна.

Вход на выставку свободный. Закрытие запланировано на март 2022 года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в музее "Новый Иерусалим" покажут работы 81 российского художника.

Фото: пресс-служба ПАО "Газпром Нефть"