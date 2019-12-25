В музее "Новый Иерусалим" покажут работы 81 российского художника

Некоторые из них ранее не были представлены широкой публике.

В субботу, 18 декабря, в музее "Новый Иерусалим" откроется выставка "Азбука шедевра". Посетители увидят более 120 работ известных русских художников: Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Каземира Малевича, Ильи Репина и многих другие. О выставке рассказали на туристическом портале Московской области.

Некоторые картины ранее не были известны широкой публике. Общая площадь экспозиции составит более 2000 квадратных метров. Каждому залу присвоили букву, она несет в себе определенный смысл. Так, например, В — это воздух, О — орнамент.

Генеральный директор музея Василий Кузнецов отметил, что это самый амбициозный проект учреждения за последнее время. Над выставкой работали с 2017 года.

Изображение: А.Куинджи, Государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, А.Лентулов, Приморская государственная картинная галерея