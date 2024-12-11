На набережной рядом с Новой Голландией продолжаются работы по капремонту

Его планируют завершить в 2026-м году.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отчитались о ходе работ по капитальному ремонту на объекте рядом с Новой Голландией. На участке набережной от улицы Матвеева до Храповицкого уже демонтировали 200 метров старинной стенки, – рассказали в комитетской пресс-службе.

В рамках ремонта планируется замена установленных в прошлом веке деревянных свай на 400 новых, буронабивных. Более трети из них уже были установлены.

В связи с тем, что ремонтируемый участок набережной и соседние здания являются памятниками истории и культуры, для обеспечения их сохранности все работы выполняются щадящими методами, в строгом соответствии с проектной документацией. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Строители регулярно проводят мониторинг объектов, попадающих в зону влияния строительных работ. Все элементы исторического архитектурного декора набережной обещают отреставрировать и вернуть на свои места по завершению основного массива строительства.

Капитальный ремонт набережной реки Мойки на участке от Матвеева до Храповицкого моста планируется завершить в 2026 году. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в 2025-м году будет продолжен капитальный ремонт фасадов зданий на Невском проспекте.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга