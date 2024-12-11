Восстановление фасадов зданий на Невском проспекте продолжат в 2025 году

На данный момент запланированы ремонтные работы на 10-ти адресах.

КГА Северной столицы провел первое в новом году совещание по вопросам ремонта исторических фасадов домов на Невском проспекте. На встрече присутствовали представители Фонда капитального ремонта и подрядных организаций, – рассказали в пресс-службе градостроительного комитета.

Такие совещания Комитет проводит по мере накопления тем для совместного обсуждения. Основная масса вопросов, возникающих у подрядчиков по каждому конкретному объекту, решается в оперативном порядке. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

На совещании были подведены итоги работы в 2024-м году. Только за прошедший год на Невском проспекте смогли восстановить облик 40 исторических фасадов. Во всем городе это число достигает 264-х зданий.

В 2025-м году восстановительные работы на "главной улице" Петербурга будут продолжены. По данным Фонда капитального ремонта, в настоящий момент запланированы совместные с комитетом работы на 10-ти адресах.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга