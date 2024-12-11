Роботы-вездеходы за 5 лет предотвратили около 2 тыс. дефектов на сетях водоотведения в Петербурге

"Валли" управляют с помощью пульта.

В Петербурге роботы-вездеходы "Валли" за 5 лет предотвратили почти 2 тыс. дефектов на сетях водоотведения. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике 30 января.

"Валли" управляют с помощью пульта. Он проводит внутритрубную диагностику и транслирует изображение на компьютер специалиста. А если диаметр трубы слишком мал для робота, то состояние сетей обследуют эндоскопической камерой.

За последние 5 лет бригады "Водоканала" проверили методом теледиагностики более 600 тыс. метров канализационных сетей, роботы преодолели расстояние в 60 тыс. метров. Последние обнаружили и позволили превентивно устранить около 2 тыс. дефектов.

В ведомстве отметили, что система водоотведения Петербурга – комплекс инженерных сооружений, который обеспечивает прием стоков, их транспортировку, очистку и утилизацию осадка сточных вод.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга