Первые роботы доставляют продукты в Петербурге и расширяют зоны работы

Их станет десятки.

Первые роботы-доставщики начали работу в Санкт-Петербурге, обеспечивая доставку заказов у набережной реки Каменки.

В декабре роботы начнут обслуживать еще четыре точки в Приморском районе. В 2026 году планируется подключить к роботизированной доставке около 50 петербургских дарксторов.

В Петербурге используются роботы четвертого поколения, представленные в конце октября. Техника способна функционировать в любой погоде, включая снегопады, дождь и туман. Лидар обеспечивает обзор до 100 метров и позволяет распознавать окружающие объекты, включая дорожные знаки и разметку. Роботы перемещаются со скоростью около 4 километров в час, перевозят до 25 килограммов груза и могут доставлять два заказа за один выезд.

Заявленный запас хода достигает 70 километров на одном заряде.

