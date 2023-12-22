Вышел геймплейный трейлер игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси"

Релиз проекта на ПК состоится до конца 2024 года.

Разработчики 1C Game Studios представили геймплейный трейлер игры "Бессмертный. Сказки Старой Руси". Это первый из серии роликов, посвященный знакомству с новинкой.

На опубликованном видео рассказывается о картах и особенностях управления колодой. Также разработчики показали возможные стратегии игры, в котором предстоит исследовать Белосветье вместе с героями русских былин и сказок. Релиз проекта на ПК состоится до конца 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ролевого экшена Visions of Mana.

Видео: YouTube / 1C Game Studios