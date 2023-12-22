Вышел трейлер ролевого экшена Visions of Mana

Студия Square Enix представила трейлер ролевого экшена Visions of Mana. Новинка является часть франшизы, некогда известной как спин-офф к серии Final Fantasy.
По словам разработчиков, во время приключений можно встретить множество разных персонажей, некоторые из которых будут помогать игрокам. Во время сражений и исследования мира необходимо будет использовать сосуды стихий.
Visions of Mana выйдет летом 2024 года. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series.
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Видео: YouTube / Square Enix
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