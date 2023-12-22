Вышел новый геймплейный трейлер Tekken 8

Разработчики представили нового DLC-персонажа по имени Эдди Горду.

Компания Bandai Namco представила новый геймплейный трейлер файтинга Tekken 8.

В опубликованном видео разработчики представили нового DLC-персонажа по имени Эдди Горду. Его показали еще в феврале нынешнего года. С 4 апреля игроки могут оценить его навыки. Релиз Tekken 8 состоялся 26 января. Игра доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер игры "Marvel 1943: Rise of Hydra".

Видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America