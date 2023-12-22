Бастрыкин проверит обстоятельства получения четырехлетним петербуржцем травмы от клюшки

В СК РФ отметили, что мальчик все еще находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжелое.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе процессуальной проверки по факту травмирования четырехлетнего мальчика на ледовом корте, который находится на Московском проспекте в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 апреля.

Следственные органы регионального следственного управления дадут правовую оценку обстоятельствам получения ребенком травмы в результате удара сверстника хоккейной клюшкой в живот. Напомним, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы имени Н. Ф. Филатова с закрытой травмой живота и подозрением на повреждение селезенки.

В СК РФ отметили, что мальчик все еще находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжелое.

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Фото: Piter.TV