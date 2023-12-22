  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Киришах третьеклассник попал под колёса легковушки. Он перебегал дорогу на красный
Сегодня, 10:35
69
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах третьеклассник попал под колёса легковушки. Он перебегал дорогу на красный

0 0

В результате ДТП ребёнок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетним в городе Кириши Ленинградской области, сообщили в региональном МВД.

Днём 15 апреля у дома 20 по улице Энергетиков 64-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, и двигаясь на разрешающий сигнал светофора, на регулируемом перекрестке проспекта  Героев и  улицы Энергетиков наехал на ученика 3 класса, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребёнок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ранее в Шушарах 4-летний мальчик угодил под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, кириши
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии