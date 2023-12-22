В Шушарах 4-летний мальчик угодил под машину

Ребёнка доставили в больницу в средней степени тяжести.

В воскресенье, 14 апреля, водитель в Шушарах сбил 4-летнего ребёнка. Подробности стали известны Piter.tv

Авария произошла около часа дня во дворе дома 19/13 по Ростовской улице. Автомобиль Opel Zafira под управлением 46-летнего жителя Славянки при движении по дворовой территории наехал на 4-летнего мальчика. Малыш находился на прогулке в сопровождении 33-летнего отца. Ребёнка доставили в больницу в средней степени тяжести.

Автовладелец к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 9 раз. Штрафы оплачены, в момент ДТП водитель был трезвым.

Ранее женщину переехали два авто на Седова.

Фото: Piter.tv