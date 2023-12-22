В Петербурге четырёхлетний хоккеист попал в реанимацию после удара клюшкой

Мальчик госпитализирован с закрытой травмой живота и подозрением на повреждение селезёнки.

В Петербурге четырёхлетний ребёнок попал в реанимационное отделение больницы им. Филатова с закрытой травмой живота и подозрением на повреждение селезёнки. По данным Piter.TV, скорая помощь привезла мальчика после игры в хоккей на Московском проспекте.

По предварительным данным, ребёнок получил травмы от удара клюшкой.

На ледовой арене уточнили, что утром во вторник там занималась хоккейная школа. После тренировки ребёнка забрали родители. Скорую на сааму арену не вызывали.

Ранее мы сообщили о том, что тело в простыне пролежало в заброшенном колодце в Сертолово 1,5 года.

Фото: Piter.TV