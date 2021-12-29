Песков: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

По словам представителя Кремля, на протяжении суток Россия слушает о том, что сохранила военный потенциал на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами упомянул, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, на протяжении суток Россия слушает о том, что сохранила военный потенциал на границе с Украиной. Американские СМИ сообщили, что российская сторона мобилизует армию для нападения.

Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В четверг, 17 января около 05:30 утра по московскому времени появилась информация об обстреле четырех населенных пунктов Донбасса со стороны украинских силовиков. Речь шла о поселке Золотой-5, селе Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Информации о пострадавших не поступало. Позднее подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВС Украины.

Ранее американская газета Politico назвала новую дату "вторжения" России на территорию Украины.

Фото: kremlin.ru