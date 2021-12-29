Politico: Россия начнет "вторжение" на Украину после 20 февраля

Автор материала утверждает, что перспектива "вторжения" на Украину 16 февраля "всегда переоценивалась". Теперь аналитики утверждают, что период после 20 февраля особенно важен.

Американская газета Politico назвала новые даты "вторжения" России на Украину. Аналитики утверждают, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля.

В публикации разъяснили, что названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат". Автор материала утверждает, что перспектива "вторжения" на Украину 16 февраля "всегда переоценивалась". Теперь аналитики утверждают, что период после 20 февраля особенно важен. Именно тогда ожидается завершение "крупнейших военных учений со времен холодной войны, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что войска отправятся домой". Также после этой даты подходит к концу Мюнхенская конференция по безопасности, в которой участвуют президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что на сегодняшний день только британская газета Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло. Остальные СМИ, такие как The Sun, отредактировали свои статьи на сайте, в которых ссылаясь на американскую разведку указали, что Россия "вторгнется" на Украину в 3 ночи 16 февраля.

Утром, 17 февраля, Bloomberg и CNN сообщили, что к границе с Украиной прибыли 7 тысяч российских военных солдат. Таким образом, на российско-украинской границе находятся 107 тысяч человек. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия мобилизует силы для "вторжения" на Украину.

Фото: Piter.TV