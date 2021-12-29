Американские СМИ: к границе с Украиной прибыли 7 тысяч российских военных

Чиновники назвали заявления о деэскалации ложными, а готовность Владимира Путина к дипломатическому решению конфликта – притворной. По их мнению, Россия мобилизует силы для "вторжения" на Украину.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщило о прибытии ещё 7 тысяч военных к украинской границе, вопреки заявлениям Москвы об отводе войск. Таким образом, к российско-украинской границе подошли 107 тыс. российских военнослужащих. Следом за Bloomberg, подобную информацию распространил телеканал CNN.

Чиновники провели брифинг для журналистов в условиях анонимности и не предоставили фактов, доказывающих их слова о вновь прибывших российских военных и напряженной ситуации на украинской границе. Они назвали заявления о деэскалации ложными, а готовность Владимира Путина к дипломатическому решению конфликта – притворной. По их мнению, Россия мобилизует силы для "вторжения" на Украину.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что у него "создается впечатление, что Россия продолжает наращивать военные мощи", а войска постепенно приближаются к российско-украинской границе.

Ранее мы сообщили, что ВС Украины открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам ЛНР.

Фото: pexels