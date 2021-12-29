Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВС Украины

Информация о пострадавших среди мирного населения и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры по-прежнему уточняется.

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики решили ответить на вооруженное нападение ВС Украины. Они начали обстреливать украинских силовиков.

Представители ведомства напомнили, что в четверг украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам ЛНР. Бойцы ДНР были вынуждены защищать гражданское население. Им пришлось открыть ответный огонь по украинским бойцам. Информация о пострадавших среди мирного населения и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры по-прежнему уточняется.

Напомним, что летом 2020 года на территории Донбасса вступили в силу дополнительные силы обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня. Бойцам запрещается размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них. Нельзя использовать инженерное оборудование позиций и беспилотники вблизи линии соприкосновения.

Ранее мы сообщили, что ВС Украины открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам ЛНР.

Фото: pexels