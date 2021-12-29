ВС Украины открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам ЛНР

Обстрел произошел по четырем районам: поселку Золотой-5, селу Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

За последние сутки украинские военные четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом пишет "Луганский информцентр" со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел по четырем районам: поселку Золотой-5, селу Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Информации о пострадавших пока не поступало. ВС Украины стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

С начала 2022 года в ЛНР и ДНР звучат предположения о подготовке военных действий, якобы запланированных Киевом на неподконтрольной территории. Разведка ДНР узнала, что Украина сосредоточила на Донбассе порядка 150 тыс. военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация на линии соприкосновения обостряется ежедневно.

Ранее мы сообщили, что Псаки отказалась уточнить, каким был бы ответ США на признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

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