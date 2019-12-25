Власти Петербурга объяснили, в каком случае иностранцы смогут получить QR-код

Горожане, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге музеи, театры и рестораны, когда запустят систему QR-кодов.

В понедельник, 25 октября, вице-губернатор Борис Пиотровский в ходе пресс-конференции объяснил, как и когда иностранные граждане смогут получить QR-код.

Исходя из слов чиновника, иностранцы, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать музеи, театры и рестораны, когда запустят систему QR-кодов. В то же время заселять в гостиницы будут по ПЦР-тестам. Сейчас в Смольном не рассматриваю ПЦР как дополнительную возможность посещения музеев и театров.

Так, иностранцы не имеют возможность получить QR-код, а значит, будут лишены доступа к развлечению. В то же время иностранные граждане, которые работают в России, у которых есть СНИЛС и которые сделали прививку российской вакциной, могут зарегистрироваться в личном кабинете на Госуслугах и автоматически получить QR-код. Если СНИЛС нет, то можно предъявлять справку от медицинской организации.

Напомним, список доступных пунктов вакцинации для иностранцев расширили.

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