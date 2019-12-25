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В Петербурге расширился список пунктов вакцинации для иностранцев
Сегодня, 12:30
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В Петербурге расширился список пунктов вакцинации для иностранцев

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Теперь иностранцы могут привиться в 39 пунктах.

Петербург расширил список пунктов, в которых могут вакцинироваться иностранные граждане, сообщили в комитете по здравоохранению.

Для иностранцев доступны 39 пунктов. Отмечается, что вакцинироваться "Спутник Лайт" можно от 1,1 тыс. рублей по 5 тыс. рублей.

"Спутник Лайт" однокомпонентная вакцина, ее предлагают также для ревакцинации или тем, кто уже переболел коронавирусом.

Напомним, что Россия зарегистрировала четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Ранее мы писали, что в Петербурге свободны 36% коронавирусных коек.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, вакцинация иностранцев, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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