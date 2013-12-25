От заболевания за последние недели скончались 89 человек.

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что в штате Джонглей Южного Судана, который больше всего пострадал от наводнения 2021 года, 89 человек стали жертвами неизвестной болезни за последние несколько недель. Известно, что что пробы на холеру показали отрицательный результат.

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана. из сообщения Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что в настоящее время прямое авиасообщение с данным государством отсутствует. По информации Роспотребнадзора, риск распространения болезни на территории РФ практически отсутствует.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19.

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