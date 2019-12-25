В Минздраве рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19

Михаил Мурашко привел статистику по зараженным ковидом после вакцинирования.

В Минздраве России рассказали, сколько привитых людей заболевают COVID-19. В рамках выступления на съезде Профсоюза работников здравоохранения глава профильного ведомства сообщил коллегам о том, что инфицируются ковидом среди привитых граждан только 3,9%. При этом стационарное лечение требуется из данного количества только 1,7% пациентов.

Пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России проводится во всех регионах. С августа 2020 года регулятор зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Речб идет о разработке НИЦ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Также привиться можно препаратом "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданным Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало текущего года Россия зарегистрировала четвертую отечественную вакцину "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну - "ЭпиВакКорону-Н". С 24 ноября регистрацию прошла вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон".

Фото: YouTube / Mr Pank Company

