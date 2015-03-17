Причиной отключения электричества стала неисправность на плотине Мерове.

Во всем Судане отключилось электричество. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации источника, причиной отключения электричества стала неисправность на плотине Мерове, которая находится на севере Судана. Позже в главной электрокомпании подтвердили, что произошли перебои в результате внезапного технического сбоя.

В правительстве Судана заявили, что постепенное восстановление работы электроэнергии в стране ожидается в ближайшие часы. Инженеры и техобслуживание работают над устранением технической поломки, после чего займутся перезапуском всех генераторов.

Отметим, что Судан часто сталкивается с масштабными отключениями электричества из-за аварий. Одна из последних произошла в декабре 2022 года, когда вся страна осталась без электричества з-за неполадок на ГЭС.

Ранее мы сообщали, что Сербия и Росатом начали переговоры о строительстве АЭС в республике.

Фото: Pixabay.com