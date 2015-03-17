Во всем Судане отключилось электричество. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации источника, причиной отключения электричества стала неисправность на плотине Мерове, которая находится на севере Судана. Позже в главной электрокомпании подтвердили, что произошли перебои в результате внезапного технического сбоя.
В правительстве Судана заявили, что постепенное восстановление работы электроэнергии в стране ожидается в ближайшие часы. Инженеры и техобслуживание работают над устранением технической поломки, после чего займутся перезапуском всех генераторов.
Отметим, что Судан часто сталкивается с масштабными отключениями электричества из-за аварий. Одна из последних произошла в декабре 2022 года, когда вся страна осталась без электричества з-за неполадок на ГЭС.
