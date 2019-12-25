Сербия и Росатом начали переговоры о строительстве АЭС в республике

Государственная корпорация "Росатом" и сербское правительство начали вести предметный диалог по проекту строительства атомной электростанции (АЭС) на территории европейской страны. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам газеты "Известия" посол республики в Москве Момчило Бабич. Иностранный дипломат пояснил, что власти из Белграда ранее ориентировались на закон от 1989 года. Документ запрещал официальным лицам осуществлять такую деятельность, а также согласовывать и обсуждать вопросы сооружения объектов атомной энергетики и ядерного топливного цикла. В конце 2024 года этот запрет был снят.
Мы серьезно разговариваем с Росатомом. Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае.
Момчило Бабич, посол Сербии в РФ
