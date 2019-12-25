Момчило Бабич указал на то, что ЕС не может давить на Белград.

Белград не намерен вводить визы для российских граждан из-за давления со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" посол республики в Мосве Момчило Бабич. иностранный дипломат пояснил, что ради гармонизации политики о странами коллективного Брюсселя Сербия уже ввела визовый режим с такими государствами как Оман, Кувейт, Монголия и Катар. Специалист заметил, что Сербии не нужно предпринимать шаги, которые не идут в интересах собственного народа. Это касается как сферы энергетики, так и обороны, а также внешней политики в отношении России. РФ посол назвал надежным союзником.

Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда. Момчило Бабич, посол Сербии в РФ

Напомним, что весной 2025 года в СМИ распространилась информация о том, что Сербия к концу 2026 года планирует гармонизировать свою визовую политику с Евросоюзом.

